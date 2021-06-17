Гузель Улумбекова уверена, что вакцинация способна остановить эпидемию.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением доктор медицинских наук Гузель Улумбекова заявила, что вакцинация способна остановить эпидемию. По мнению эксперта, от здоровья россиян зависит вопрос будущего, который связан со всеми сферами жизни, в том числе и с демографией страны.

«Вспомним давным-давно существующий национальный календарь прививок, в котором есть обязательные – те, которые необходимы особенно тем, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, работающих в здравоохранении, образовании, пищевой промышленности и так далее, – объясняет она. – Вакцинация способна остановить эпидемию. По-моему, это аксиома. Считаю вакцинацию вопросом гражданской ответственности и всеобщей безопасности», — заявила доктор медицинских наук Гузель Улумбекова

По мнению Гузели Улумбековой, для остановки коронавируса пройти вакцинацию должны не менее 70-80% населения. До тех пор не удастся не смягчить его последствий и не избежать летальных исходов.

Напоминаем, что в Ленобласти за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19 — данные на 17 июня.