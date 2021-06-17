В ЛГУ им. Пушкина хотят допускать только привитых студентов

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Телерадиостудия ЛГУ им. А.С. Пушкина
Фото: Телерадиостудия ЛГУ им. А.С. Пушкина

В противном случае у учащихся потребуют справку о том, что они уже переболели, или отрицательный результат ПЦР-теста.

Ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев рассказал о планах университета ужесточить пропускной режим для студентов. Допускать будут только привитых студентов, в противном случае у учащихся потребуют справку о том, что они уже переболели, или отрицательный результат ПЦР-теста.

Станислав Еремеев выразил поддержку инициативы московских вузов о введении обязательной вакцинации для учащихся. Это связано с тем, что среди молодежи низкий процент желающих сделать прививку. При этом, отметил ректор, вопрос вакцинации встает все более остро, из-за роста числа зараженных и наступлении третьей волны коронавируса.

При этом Станислав Еремеев отметил большой процент привитых среди преподавателей в ЛГУ им. Пушкина. Преподаватели проявляют высокую степень сознательности, добавил ректор. Также он заявил о готовности открыть прививочные пункты на базе университета.

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