Врач-инфекционист опровергла мифы о прививках против коронавируса

Способна ли прививка вызвать онкологическое заболевание и может ли вакцина встроиться в геном человека — в прямом эфире ЛенТВ24 обсудили популярные мифы о вакцинации.

Антипрививочное движение распространило на просторах Сети множество ошибочных представлений о вакцинах, создающих опасения у россиян. Врач-инфекционист, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич в студии ЛенТВ24 развеяла основные мифы о прививках от COVID-19.

Миф 1. «Генетические фрагменты коронавируса, которые содержатся в вакцинах, встраиваются в геном человека с непредсказуемыми последствиями».

— В той вакцине, которая доступна у нас в стране и которая самая проверенная — «Спутник V», нет структур, которые встраиваются в геном человека. Это необходимо понимать. Есть и другие вакцины. «ЭпиВакКорона» белковая, она даже в клетку не попадает, о встраивании в геном вообще говорить не приходится. «КовиВак» также не попадает в клетку и не встраивается в геном — это убитая цельновирионная вакцина.

Миф 2. «Прививки от коронавируса могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований и рано или поздно привести к раку».

— Не понятно, на каких основаниях вынесены эти суждения, учитывая, что вакцина существует около года, а прививать ей начали с декабря. Это скорее исключено, чем подтверждается — по опыту прошлых вакцин. Они не взывают онкологические заболевания в последующем. Так, аденовирусные частицы, которые находятся в «Спутнике V», лишены возможности размножаться. Технология аденовирусных вакцин существует достаточно давно. В 80-х годах она придумана, а с 90-х годов активно используется в ветеринарии и у людей. Более того, используется в так называемой вакцинации против рака.