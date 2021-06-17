В Петербург прибыло 24 тысячи доз вакцины от коронавируса

В Санкт-Петербург 17 июня поступила крупная партия препарата «Спутник V». На данный момент запас вакцины от COVID-19 в Северной столице составляет порядка 94 тысяч комплектов.

Как рассказали городской администрации, в ближайшую неделю Петербург получит еще 60 тысяч единиц вакцины. Поставкой займется «Национальная иммунобиологическая компания».

«На 17 июня в Петербурге привито 770 091 человек, из которых 649 187 полностью закончили цикл вакцинации. В общей сложности в город поступило 863 942 комплекта доз вакцины. Запас составляет 93 851 комплект доз», — добавили в Смольном.