13,5 тысяч новых мест в детсадах появится в Ленобласти  до конца 2024 года

За последние семь лет в Ленобласти построили и открыли 70 новых детских садов. И регион не собирается снижать темпы строительства.

Власти поставили задачу до конца 2024 года создать еще 13,5 тысяч новых мест в областных детских садах. С начала этого года уже открыто 941 место. До конца 2021-го планируется открыть еще 17 новых дошкольных учреждений, об этом сообщила Александр Дрозденко X Форуме воспитателей региона.

“Мы действительно очень много строим. Но самое главное – это качественные детские сады <…> с совершенно новым качеством оборудования и всего того, что необходимо для хорошего воспитания и подготовки детей к школьному учебному процессу”, — отметил Дрозденко

Ранее Дрозденко дал поручение сделать очередь в детские сады понятной для родителей. Места в очереди можно будет узнать в один клик.