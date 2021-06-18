Под Каменкой неизвестные стащили часть ограждения с воинского захоронения

В полицию Выборгского района вечером 17 июня поступило сообщение, что вандалы украли часть ограждения на финском воинском захоронении.

Неизвестные спилили цепь длиной 30 метров с ограждения финского воинского захоронения, расположенного у поселка Каменка. Полиция ищет злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Гарболовском кладбище во Всеволожском районе местные жители обнаружили подозрительные свежие могилы без номеров и данных, выкопанные и вскрытые гробы, а также странные свежие надписи.