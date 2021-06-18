«Единая Россия» выполнила предвыборную программу в образовании и здравоохранении

Борьба с COVID-19 потребовала экстренных мер реагирования. И «Единая Россия» обеспечила законодательные изменения в кратчайшие сроки. В числе экстренных мер – наделение Кабмина возможностью регулировать рынок лекарств и сферу медицинских услуг.

По словам депутата Госдумы, члена общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александра Петрова, фракция внесла и обеспечила закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов.

«Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах», – рассказал Александр Петров

Также упрощена процедура ввоза незарегистрированных заграничных препаратов для тяжелобольных. Средства за приобретение лекарства по рецепту от врача можно вернуть посредством социального налогового вычета. Фракция помогла в принятии закона, устанавливающего выплату по больничному в размере не меньше МРОТ.

Помимо этого, на законодательном уровне обеспечена возможность получения удаленной консультации врача с помощью телемедицины. Больничный можно оформить в электронном формате. Фракцией обеспечены изменения в бюджете, позволившие в разгар пандемии COVID-19 выделить 18 млрд рублей на возведение инфекционных стационаров.

Россия продолжила выполнение обязательств в системе здравоохранения. Пять тысяч новых автомобилей скорой помощи будут направлены в регионы уже до 2023 года. В сельские и малые населенные пункты направят 500 мобильных медкомплексов.

«Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят», – отметил Александр Петров

На практике это означает, что будут выделены средства на лечение. Также принята программа лечения орфанных заболеваний и организован фонд «Круг добра».

«Единая Россия» работала и над пресечением контрафактных лекарственных средств. За распространение подобных составов и БАД через интернет нарушителям грозят штраф до 5 млн рублей и до 12 лет лишения свободы. В то же время упрощен ввоз незарегистрированных заграничных лекарств для тяжелых больных по заключению врачебной комиссии.

В ходе пандемии COVID-19 оперативные решения потребовались и в сфере образования. В рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» фракция помогала педагогам и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники «Единой России» передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

«По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа – до двух миллионов», – сообщила Алена Аршинова

Эти средства не облагаются налогом на доходы. В бюджете в период 2020-2022 для этого предусмотрено свыше четырех млрд рублей. Программа позволила закрыть 1802 вакансии в сельских школах.

Уже на протяжении нескольких лет «Единая Россия» занимается решением вопроса транспортной обеспеченности для доступности образования в малых городах и в сельской местности.

«Мы продолжаем реализацию программы «Школьный автобус». С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее четырех тысяч школьных автобусов отечественного производства», – рассказала Алена Аршинова

До 2024 года в регионы отправят более 16 тысяч автобусов. Также при участии фракции во всех школах введено бесплатное горячее питание для младшеклассников – это 7,3 млн человек. В «Единой России» обеспечили дополнительную финансовую поддержку педагогов. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в 5000 рублей. А с 1 сентября 2021 года выплаты будут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования.

Как сообщил 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, предвыборная программа фракции 2016 года выполнена.

По словам координатора проекта «Здоровое будущее» Татьяны Тюриной в Ленинградской области с января 2021 расширили список участников программы «Земский доктор». Вместе с врачами и фельдшерами в программу включены акушерки и медсестры сельских ФАП.

Программа распространяется и на принятых с начала января 2021 года сотрудников. В рамках этого проекта врачи получают единоразово 1,5 млн рублей, фельдшеры – 750 тысяч рублей, а акушерки и медсестры – от 500 до 750 тысяч рублей в зависимости от удаленности населенного пункта от Санкт-Петербурга и от межрайонных больниц.