Погода осложнила полевые работы в Ленобласти, однако аграрии успели сделать все необходимо.

Сегодня, 18 июня, во Всеволожском районе отмечается праздник аграриев Ленобласти — «День поля». Об успехах региона в агрономической сфере рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк. Он отметил высокий уровень и оснащенность хозяйств, отдельно упомянув дороги. А недавно принятый законопроект позволит туристам приезжать в деревни и села, чтобы отдохнуть и поработать в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Погода осложнила полевые работы в Ленобласти, однако аграрии успели сделать все необходимо. Ленобласть собрала лучший за 30 лет урожай зерновых — около 160 тысяч тонн. Также в регионе убрали первые 150 тысяч тонн ягод. В 2021 году хотят ещё больше увеличить площадь сбора.

Пандемия внесла свои коррективы. Сбор картофеля снизился по сравнению с 2019 годом — всего было собрано 16 тысяч тонн. Однако по словам зампреда Правительства и председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, в 2021 году область существенно поддержала производителей картофеля.

«Мы надеемся, что данные меры поддержки помогут пройти вперед. Крупные предприятия уходят в производство зерновых. У нас колоссальная возможность увеличить их объем — у нас в прошлом году появился рынок соломы», — Олег Малащенко, Зампред Правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу