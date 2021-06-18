В Ленобласти планируют построить четыре участка дорог за счет федерального софинансирования

Ленобласть направила в Минстрой заявки для софинансирования четырех проектов строительства участков дорог по программе «Стимул».

В планах построить дороги в Новоселье к пожарному депо, участки улиц Шувалова – Воронцовского бульвара в Мурино, улицы Строителей в Кудрово и улицы Гаражная, соединяющая Бугры и Мурино.

Общая стоимость проектов 600 млн рублей. Софинансирование федерального бюджета — 67 %, консолидированного бюджета региона и муниципалитета — 33 %. В октябре станут известны результаты отбора.

Ранее мы сообщали, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят порядка 110 км региональных трасс. В частности, ремонтные работы уже идут на региональных трассах Красное Село — Гатчина — Павловск, Петербург – Ручьи, Толмачево — Нарва.