Губернатор побывал на выставке сельскохозяйственной техники, где ему продемонстрировали российские и зарубежные машины, а также подарили мини-модель трактора «Кировец».

Сегодня, 18 июня, во Всеволожском районе Ленобласти отмечают праздник «День поля». На аграрном празднике работает выставка сельскохозяйственной техники, которую посетил губернатор Александр Дрозденко.

Вам будет интересно "День поля" отмечается во Всеволожске Погода осложнила полевые работы в Ленобласти, однако аграрии успели сделать все необходимо. Сегодня, 18 июня, во Всеволожском районе отмечается праздник аграриев... 18.06.2021 21

Глава 47 региона побывал на выставке сельскохозяйственной техники, где ему продемонстрировали российские и зарубежные машины, а также подарили мини-модель трактора «Кировец».