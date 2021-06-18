Ожидается, что температура воздуха будет в пределах климатической нормы, но возможны и периоды похолодания.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать россиянам в июле 2021. Ожидается, что температура воздуха будет в пределах климатической нормы, но возможны и периоды похолодания. Об этом рассказала завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, сообщает источник.

В европейской части страны июль покажет температуру от +20 до +27 градусов тепла, на юге от +28 до +33. В столице столбики термометра покажу от +11 до +16, а днем от +22 до +27.

В Республике Коми и Архангельской области днем ожидается прохладная погода, от +11 до +16. На юге Сибири температура в июле будет колебаться от +21 до +26.

Средняя полоса России сохранит температуру не выше +15 и +20. В Красноярский край придет нетипично прохладная погода.

На Урале, Западной Сибири, Иркутской и Магаданской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, Приморье, Якутии, на Камчатке и северо-востоке Чукотке будет жарче чем обычно.

Крым и Северный Кавказ на второй месяц лета ждут обильные дожди. Север Западной Сибири и Красноярского края порадует погодой без осадков.