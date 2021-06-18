В Ленобласти проводятся проверки соблюдения масочного режима

Комитет по транспорту Ленинградской области сообщает об усилении проверок соблюдения масочного режима.

Рейды были проведены 18 июня вместе с Санкт-Петербургским Балтийским линейным отделом МВД в электричках, следующих по маршрут в Лугу и Сиверский, а также на вокзале «Гатчина — Варшавская».

В ходе рейдов проверялось соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По их результатам составлено 20 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Проведено более 40 бесед о необходимости использования масок в общественном транспорте. Также бесплатно выдавались сами медицинские маски.