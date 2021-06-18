На трассе «Кола» на месяц ограничат движение

На федеральной трассе «Кола» почти месяц будет ограничена пропускная способность. Ограничение трафика связано с проведением ремонтных работ.

Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — полоса в направлении Санкт-Петербурга.

На участке трассы с 12-го по 23-й км будут убирать келейности дорожного покрытия. Работы на объекте будут выполняться круглосуточно.