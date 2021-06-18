Бренд одежды из Приозерска попал на площадку международного интернет-магазина

Нацпроект поспособствовал успеху многодетной мамы и бизнес-леди из Приозерска, имеющей два бренда детской одежды. Сертифицировать свою продукцию для продажи за рубеж ей помог приозерский Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса.

Историю успеха жительницы Ленобласти рассказали на сайте правительства Ленобласти.

Интерес к пошиву одежды у Марии Виноградовой появился около 8 лет назад. Первыми ее изделиями стали штаны-шаровары и шапки-шлемы для девочек, сшитые на машинке родственников. Спустя время у будущей бизнес-леди возникла идея создавать прокатные карнавальные костюмы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, на которые Мария получила государственную субсидию на развитие бизнеса.

Позже предпринимательница из Приозерска решила шить костюмы для сценических коллективов и учреждений путем заключения государственных контрактов. Но все планы разрушила пандемия, наступившая в начале 2020 года. Сорвались все сделки, заключенные к 9 мая и школьным выпускным.

Однако Мария не опустила руки и обратилась в приозерский Фонд развития и поддержки малого и среднего бизнеса, где ей помогли реализовать на условиях софинансирования проекты по сертификации и аттестации различных форм, лично обратилась за такой услугой. Смогла сертифицировать свою продукцию, что открыло ещё большие возможности.

Теперь Мария имеет свой собственный бренд и сотрудничает с одной из крупнейших интернет площадок, где выставляет на продажу продукцию – детские юбочки с эксклюзивными принтами по мотивам русских народных нарядов.