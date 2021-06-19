114 новых случаев: в Ленобласти продолжает расти число заболевших COVID-19 

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 114 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 19 июня.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+2), Ефимовский (+1), Большой Двор (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Сельцо (+1), Большая Вруда (+2).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+8), Кудрово (+3), Проба (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+3), пгт. им. Морозова (+2), Аро (+1), Матокса (+1).

Выборгский район: Выборг (+5), Рощино (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Приморск (+1) , Коробицыно (+1) , Каменка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Тайцы (+1), Дружная Горка (+1), Пустошка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Кингисеппский (+1).

Киришский район: Кириши (+8).

Кировский район: Кировск (+2), Горы (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Лаголово (+1), Лебяжье (+1).

Лужский район: Луга (+4).

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Вознесенье (+1).

Приозерский район: Саперное (+1), Громово (+1), Колосково (+1), Запорожское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+2), Поречье (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+8), Ганьково (+1), Кайвакса (+1), Наволок (Тихвинское г/п) (+1) .

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+1), Федоровское (+1) , Форносово (+1).

Александр Дрозденко подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. А в случае обострения ситуации с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников.