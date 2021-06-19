Российские семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты налога с продажи жилья

Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение года направят сохраненные средства на приобретение новой жилплощади.

«Таким образом, уважаемые коллеги, мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры», — добавил Путин, выступая в субботу на заседании ХХ съезда партии «Единая Россия».

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти запустили «социальный калькулятор» для семей с детьми. С его помощью можно узнать какие пособия и меры социальной поддержки вам положены и размер выплат. Также напоминаем, что в регионе заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет.