В Германии на мусорке нашли две старинные картины возрастом около 350 лет

Местные жители увидели полотна в мусорном баке рядом с автобаном и передали их полиции. Позже эксперты заявили, что по первым оценкам речь может идти об оригиналах голландского и итальянского художников.
Одна из картин — смеющийся автопортрет итальянского художника Пьетро Беллотти, датированный 1665 годом.
Вторая работа — портрет мальчика в красной шапке, вероятно, написанный учеником Рембрандта Самюэлом ван Хогстратеном.
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