В Германии на мусорке нашли две старинные картины возрастом около 350 лет

Местные жители увидели полотна в мусорном баке рядом с автобаном и передали их полиции. Позже эксперты заявили, что по первым оценкам речь может идти об оригиналах голландского и итальянского художников.

Одна из картин — смеющийся автопортрет итальянского художника Пьетро Беллотти, датированный 1665 годом.

Вторая работа — портрет мальчика в красной шапке, вероятно, написанный учеником Рембрандта Самюэлом ван Хогстратеном.