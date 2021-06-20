В Германии на мусорке нашли две старинные картины возрастом около 350 лет

Автор: Сергей Агутин
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Местные жители увидели полотна в мусорном баке рядом с автобаном и передали их полиции. Позже эксперты заявили, что по первым оценкам речь может идти об оригиналах голландского и итальянского художников.

Германии
Фото: vk.com/lentach

Одна из картин — смеющийся автопортрет итальянского художника Пьетро Беллотти, датированный 1665 годом.

Вторая работа — портрет мальчика в красной шапке, вероятно, написанный учеником Рембрандта Самюэлом ван Хогстратеном.

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