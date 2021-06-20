Новый учебный корпус в Сосновском центре образования будет готов в 2021 году – фото

Новый учебный корпус Сосновского центра образования строится в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области.

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На момент подготовки публикации ведутся работы по внутренней и внешней отделке здания. Трехэтажный корпус вместит 400 учеников. Одновременно за одну смену здесь смогут находиться 16 начальных классов.

Помимо строительства будет благоустроена и прилегающая территория – высадят деревья и кустарник. Корпус будет готов в 2021 году. Также ведутся работы по ремонту спортивных залов в Красноармейской и Джатиевской школах.