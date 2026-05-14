Губернатор Ленобласти рассказал, как регион расширяет меры поддержки семей с детьми.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поддержка семей является одним из ключевых направлений работы регионального правительства. За последние пять лет область увеличила финансирование различных социальных программ более чем 2,2 раза — до 18,9 млрд рублей.

«С начала года помощь благодаря региональным демографическим мерам поддержки получили уже более 4 тысяч семей. Мы твёрдо усвоили: »Дела семейные — забота региональная«. Поэтому создаём условия, чтобы семьи выбирали Ленобласть», — подчеркнул глава региона.

Сегодня Социальный кодекс региона гарантирует семьям право на бесплатный прокат детского инвентаря для малышей до двух лет и услуги «социальной няни», предназначенные для многодетных и студенческих семей, а также родителей детей с инвалидностью.

Особое внимание уделяется поддержке молодых родителей. Предусмотрены единовременные выплаты в размере 300 000 рублей для многодетных родителей до 35 лет и 100 000 рублей — для студенток вузов и СПО. Дополнительным инструментом стимулирования рождаемости остается региональный материнский капитал, который выдается при рождении каждого ребенка, начиная с первенца.

Кроме того, молодые родители в возрасте до 25 лет могут получить студенческий капитал в размере 300 000 рублей. Также в регионе оказывается персональное сопровождение будущих мам. Под присмотром социального патронажа находятся около 8000 женщин, получающих консультационную поддержку с момента постановки на учет до первого года жизни ребенка.

