Под открытым небом у музея «Дорога жизни» прозвучат песни о войне

В День памяти и скорби, 22 июня, Симфонический оркестр Ленобласти и солисты Государственной филармонии для детей и молодежи исполнят музыкальные произведения Шостаковича и Глиэра и песни о войне.

Памятный митинг начнется в 3.55 с возложения венков к памятнику «Героям Ладоги». После в часовне во имя всех погибших отслужат литию по жертвам блокады и Великой Отечественной войны. Кульминацией памятных мероприятий в предрассветные часы на Ладоге станет концерт.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Санкт-Петербург». Повтор концерта в 23:00.

Завтра, 22 июня, в Ленобласти также пройдет Всероссийская акция «Лучи Победы». Центральное мероприятия состоится в Луге ровно в 22.00 на площади Победы в сквере у стелы «Луга – город воинской славы».