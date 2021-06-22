Почти 30 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению пьяных водителей во всех районах Ленобласти. 

Было проверено несколько десятков водителей, из которых 28 оказались в состоянии алкогольного опьянения. При этом один из нетрезвых водителей установил на свое авто архивные номера. Так мужчина избегал штрафов за превышение скоростного режима. Позже была остановлена еще одна машина с «архивными» номерами. Автомобили отправили на штрафстоянку.

Почти 30 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти рейд, Пьяные водители, Ленобласть
Почти 30 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти рейд, Пьяные водители, Ленобласть
Почти 30 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти рейд, Пьяные водители, Ленобласть
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Почти 30 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти рейд, Пьяные водители, Ленобласть
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