Россиянам указали на возможность закрыть кредит при отсутствии денег

Если нет денег закрыть кредит, то есть несколько способов решить эту проблему, рассказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Один из них — реструктуризация кредита. Для этого нужно обратиться в свой банк, письменно изложить вашу ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит, например, сделать паузу в платежах или увеличить срок кредита, пояснил специалист в беседе с Прайм.

Есть и другие способы. Например, рефинансирование. Для этого нужно взять кредит для погашения другого кредита. Однако нужно быть осторожным и не попасться на удочку черных кредиторов, избегать микрокредитных организаций. Также порой может проявить лояльность работодатель, который может авансировать либо всю сумму задолженности, либо платеж.