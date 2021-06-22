Чтобы стать претендентом на руководящую должность в администрации региона, нужно до 28 июня включительно подать заявку на участие в конкурсе «Губернаторский кадровый резерв»

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям. Документы можно будет подать до 28 июня. Подробная информация о конкурсе по ссылке.

Напомним, что первый конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре 2020 года. На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека, в полуфинал прошло лишь 40 лучших из лучших, а в финал — 21 человек.

Как уже ранее писал ivbg.ru, конкурсы в кадровый резерв открыты по нескольким должностям на сайте правительства 47 региона. Подробности по ссылке. Справочную информацию можно получить по рабочим дням в аппарате Губернатора и Правительства Ленобласти по телефону: (812)-611-46-83.