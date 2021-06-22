Света не будет в ночь с субботы на воскресенье (27 июня с 00:00 и до 06:00) по причине аварийных работ.

Сосновый Бор на выходных в ночь с субботы на воскресенье останется без электричества. В городе не будет света 27 июня с 00:00 до 06:00 по причине аварийных работ, сообщает «Маяк».

ПАО «Россети Ленэнерго» проведет работы по замене грозозащитного троса. Жителей просят заранее зарядить необходимую технику, подготовить автономные источники освещения и фонарики или свечи, а также известить об этом соседей.