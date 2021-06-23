В деревне Заполек трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа вместе с москитной сеткой

В волховскую больницу 23 июня доставили трехлетнего ребенка из деревни Заполек.

По предварительным данным, он оперся на москитную сетку в квартире на втором этаже и выпал из окна. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, с начала лета в Ленобласти произошло уже несколько аналогичных случаев. В Сосновом Бору из окна девятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок, игравший с котом. На следующий день в больницу Выборга доставили двухлетнего мальчика — он выпал из окна квартиры на первом этаж вместе с москитной сеткой. Позже госпитализировали двухлетнего малыша из Бокситогорска.