Законодательное Собрание Ленобласти выполнило все публичные обязательства, в том числе указы Владимира Путина.

Законодательное Собрание Ленобласти приняло закон «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2020 год». Это значит, что Ленобласть выполнила все публичные обязательства, в том числе указы Владимира Путина, рассказали в пресс службе ЗакСа. Также регион вошел в число 16 субъектов, выполнивших все «зарплатные» указы.

На повышение зарплат медиков и педагогов в 2020 году выделили 4,3 миллиарда рублей. Также в прошлом году на борьбу с коронавирусом направили 10,1 миллиарда рублей. Трата таких средств стала возможной благодаря резервам областного бюджета.

Доходы бюджета Ленобласти за год составили 158,4 миллиарда рублей, а расходы — 170,3 миллиарда. Дефицит уложился в требования Бюджетного кодекса.