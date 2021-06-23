В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

По миру распространяется новый штамм SARS-CoV-2, получивший название «дельта-плюс». Директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия сообщил о «молниеносной заражаемости» новым штаммом.

— Чтобы заразиться индийским штаммом, достаточно просто пройти мимо больного человека без защитной маски. Сейчас специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают новый штамм, мы узнаём, насколько эффективны против него различные вакцины, – сообщил Рандип Гулерия, на слова которого ссылается портал India Today.

Также отмечается, что соблюдение норм безопасности позволит пресечь распространение инфекции. Несмотря на это, власти Индии выразили обеспокоенность по поводу устойчивости нового штамма к моноклональным антителам, а также его способности обходить иммунитет.

Индийский штамм был выявлен в марте 2021 года. Этот подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, эта же мутация способна снизить активность антител у людей, которые переболели или вакцинировались от COVID-19.

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Министерство здравоохранения Индии ранее сообщило, что штамм «дельта-плюс» (B.1.617.2.1) относится к категории «вызывающих беспокойство».