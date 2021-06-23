В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

По миру распространяется новый штамм SARS-CoV-2, получивший название «дельта-плюс». Директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия сообщил о «молниеносной заражаемости» новым штаммом.
Также отмечается, что соблюдение норм безопасности позволит пресечь распространение инфекции. Несмотря на это, власти Индии выразили обеспокоенность по поводу устойчивости нового штамма к моноклональным антителам, а также его способности обходить иммунитет.
Индийский штамм был выявлен в марте 2021 года. Этот подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, эта же мутация способна снизить активность антител у людей, которые переболели или вакцинировались от COVID-19.
Министерство здравоохранения Индии ранее сообщило, что штамм «дельта-плюс» (B.1.617.2.1) относится к категории «вызывающих беспокойство».