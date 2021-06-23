Российские военные открыли предупредительный огонь по эсминцу ВМС Великобритании

Как сообщает «Интерфакс», Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы.

Военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», нарушившего государственную границу России, войдя в Черное море в районе мыса Фиолент.

Нарушение государственной границы эсминцем произошло около 12:00. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

Британский эсминец был предупрежден о применении оружия при нарушении границы, однако не отреагировал. После предупредительных выстрелов в 12:23 корабль покинул границы России.