Чтобы избежать проблем со здоровьем, надо не допускать резких перепадов температуры, отмечает терапевт Татьяна Романенко.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала как не простыть от кондиционера в жаркую погоду. Главное в условиях повышенной температуры не допускать резких перепадов температуры, отметила врач. Приходя в холодное помещение с жаркой улицы люди рискуют заболеть. Чтобы избежать проблем со здоровьем нужно соблюдать два простых правила.

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Во-первых, приходя с улицы нельзя включать кондиционер сразу на 16 градусов, температуру нужно снижать постепенно. Температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов, это касается также салона автомобиля.

Во-вторых нельзя сидеть под кондиционером. Особенно это касается людей работающих неподалеку от него. Он не должен быть направлен на человека и должен находится на расстояние 1,5-2 метра от его рабочего места.

Также врач посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционера, чтобы в них не накапливалась пыль и бактерии.