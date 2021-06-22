С 23 по 24 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода, местами грозы порывистый ветер.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает ленинградцев о метеорологической обстановке на территории Ленобласти.

С 23 по 24 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода, местами грозы порывистый ветер. В дневные часы 23-24.06 температура поднимается до +35…+36 градусов.

23 июня на территории региона местами пройдут грозы и порывистый ветер. Температура ожидается до +36 гр.

24-25 июня также ожидаются ливни, грозы и град, повышение температуры до +36 гр.

В Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Бокситогорском, Подпорожском, Лодейнопольском районах введен 4 класс пожароопасности. На остальной территории региона — 3 класс.

Также в ведомстве предупреждают о повышении вероятности ЧП в дождливые дни. С 23 по 25 июня следует быть повышается вероятность ДТП на дорогах, аварий на железнодорожном транспорте, авиапроисшествий, изменения в расписании движения воздушных судов на территории Ленобласти, вероятность повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, а также на на объектах ЖКХ.

Жителей Ленобласти просят быть аккуратнее и учитывать риск тепловых ударов, а также обострение хронических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

При аномально жаркой погоде необходимо находится дома и снизить физические нагрузки. Находясь в помещении нужно приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры. При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Поездки на личном транспорте ограничить. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области.