В Петербурге установили рекорд по количеству вакцинировавшихся от COVID-19 за сутки

Рекордное количество жителей Санкт-Петербурга привилось 23 июня от COVID-19. Первую прививку сделали 10132 человека, вторую – 6120 человек.

Предыдущий рекордный показатель составлял 9502 человек. По словам губернатора Санкт-Петербурга, 10 тысяч в сутки – хороший показатель, но все же недостаточный.

Чтобы противостоять COVID-19, вакцинация должна возрасти до 20 тысяч человек в сутки. На момент подготовки публикации в наличии остается 140 тысяч комплектов вакцины.