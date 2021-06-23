В отдаленные регионы страны перепись доберется с 1 июля по 20 декабря.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 июля по 20 декабря, постановление об этом приняло Правительство России. Ранее ее планировали провести с 23 августа до 30 сентября. В отдаленные регионы страны перепись доберется с 1 июля по 20 декабря.

Росстат опубликует предварительные итоги мероприятия в апреле 2022 года. Финальный результат станет известен в 4 квартале 2022 года.

Впервые в этом году будет состоится цифровая перепись. Россияне смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах или переписных участках.

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