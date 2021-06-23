В ЗВО создали оперативную группу для помощи властям в борьбе с ЧС

На территории Западного военного округа организована группа сил и средств для оперативного реагирования на ЧС. Ее цель – помощь органам власти в борьбе с огнем.

В состав каждой группы входят спецмашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и автоцистерны.

Противопожарные группы ЗВО находятся в постоянном взаимодействии с управлениями МЧС и органами власти. В случае возникновения ЧС они способны в любое время оказать помощь.