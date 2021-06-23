COVID-паспорта для бизнеса официально введены в Ленобласти

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Нововведение было анонсировано главой региона ранее.
Документ был подписан главой региона в эту среду, 23 июня. О подробностях введения добровольных паспортов COVID-безопасности для бизнеса мы писали ранее.
Принцип получения таких паспортов будет исключительно добровольным и заявительным. Оформить его смогут те компании, которые захотят выйти из-под действующих в конкретной зоне Ленобласти ограничений.
Оформить новый документ рекомендуется предприятиям, предоставляющих услуги музеев, фитнес-центров, предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и др., а также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки.
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22.06.2021 154