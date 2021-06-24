ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что несовершеннолетних можно прививать от коронавируса.

В новых рекомендациях ВОЗ отмечается, что дети в основном переносят COVID-19 легче, чем взрослые.

В связи с этим, если несовершеннолетние не входят в группу риска, то «их нужно вакцинировать в менее срочном порядке», чем пожилых, страдающих хроническими заболеваниями и медиков, сообщается в рекомендациях.

Также ВОЗ, ссылаясь на выводы Стратегической консультативной группы экспертов, рекомендует прививать подростков от 12 до 15 лет из группы высокого риска американо-германским препаратом Pfizer/BioNTech.

В организации уточнили, что испытания вакцин на детях в настоящее время продолжаются и, когда появятся новые данные или этого потребует эпидситуация, рекомендации будут обновлены.

В России клиническим исследованием вакцины от COVID-19 для подростков 12–17 лет займется Центр имени Гамалеи, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, исследование начнется в июле 2021 года.

Несовершеннолетним предложат вакцинацию «Спутником V» в меньшей дозировке. В исследовании примут участие 350 подростков.

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Одобрить клинические испытания «Спутника V» на детях должны Минздрав и совет по этике, сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Соответствующие документы уже подали в ведомство 23 июня, сообщает РБК.