В Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля из-за коронавируса

В российском регионе пожалуй впервые в этом году появилось слово «локдаун».
В Бурятии на две недели приостановили работу всех предприятий, кроме тех, которые необходимы для систем жизнеобеспечения.
Также продолжают работу продуктовые магазины, аптеки, транспорт и СМИ.
В Бурятии введен режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб. В эти дни власти ограничат допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озера Щучье.
Дети до 14 лет смогут выходить гулять на улицу в сопровождении взрослых. 24 июня будет опубликован указ главы Бурятии, где будут прописаны все ограничительные меры.
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22.06.2021 422
— Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, — сообщили в оперативном штабе региона.