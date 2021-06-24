На 20% за год в России выросло число квартир с обременением

В течение июня этого года квартир с обременением, которые были выставлены на продажу, стало больше на 20% в сравнении с прошлым годом.

В разговоре с «Известиями» руководитель направления срочного выкупа недвижимости компании «Этажи» Алексей Панов сообщил, что доля такой недвижимости в общем объеме стабильно растет в течение последнего года.

Как правило, это квартиры, которые уже находятся в залоге у банков, или купленные с привлечением средств маткапитала.

Аналогично ситуацию на рынке описывает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, в течение года доля таких квартир на рынке выросла примерно на 18–20%.