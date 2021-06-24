На главной дорожной стройке Всеволожска начался монтаж пролётного строения над железной дорогой. На месте работает консольно-шлюзовой кран

Ожидается, что конструкции будут установлены уже к концу июля. После этого начнётся устройство мостового полотна. Рабочее движение по путепроводу дорожники рассчитывают открыть к концу этого года.

Строительство путепровода ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».