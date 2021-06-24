Коллекторы стали активнее взимать долги у молодых россиян

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году стали активнее продавать коллекторам проблемные долги молодых россиян – заемщиков до 25 лет.

В первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве случаев оказалась 20% – рост на 9,7%. Коллекторы стали активнее работать даже с самыми юными получателями ссуд в возрасте 18-20 лет. Доля молодых заемщиков увеличивается с 2020 года.

В январе-марте банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13%. Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть в пандемию COVID-19.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Банке России считают начало нового кризиса неизбежным.