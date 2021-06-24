ФК «Ленинградец» заключил контракт с вратарем конкурентов из Петербурга

ФК «Ленинградец» заключил контракт с бывшим голкипером петербургской «Звезды» 30-летним Андреем Зайцевым до конца сезона 2022/2023.

Андрей Зайцев – выпускник СШОР «Зенит». Провел пять сезонов с 2008 по 2012 год в молодежном составе ФК «Зенит». С 2014 по 2016 годы выступал за ФК «Звезда» на любительском уровне. Вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Последний сезон провел в составе «Звезды» – футбольный клуб финишировал на восьмом месте в Группе 2 ПФЛ. Андрей Зайцев провел 28 игр, пропустил 28 мячей, а в 13 матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

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