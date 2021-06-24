В Сосновом Бору неравнодушный Никита спас птенца гоголя от котов — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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«Все, в добрый путь!» — с такими словами выпустили пернатого птенца на волю, в родную среду обитания.

Комитет по животному миру Ленинградской области поделился кадрами спасения птенца гоголя на улице Боровой в Сосновом Бору. Подписчик по имени Никита спас пернатого птенца от котов, которые намеревались им перекусить.

«Все, в добрый путь!» — с такими словами выпустили пернатого птенца на волю, в родную среду обитания.

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24.06.2021 90
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