«Все, в добрый путь!» — с такими словами выпустили пернатого птенца на волю, в родную среду обитания.
Комитет по животному миру Ленинградской области поделился кадрами спасения птенца гоголя на улице Боровой в Сосновом Бору. Подписчик по имени Никита спас пернатого птенца от котов, которые намеревались им перекусить.
«Все, в добрый путь!» — с такими словами выпустили пернатого птенца на волю, в родную среду обитания.
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