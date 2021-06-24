Съемки пройдут на киностудии «Мосфильм» в июле 2021 года.

Тихвинский ансамбль танца «Улыбка» примет участие в съемках проекта телеканала «Культура». Балерины представят номер в проекте о танцевальном искусстве «Большие и маленькие». Съемки пройдут на киностудии «Мосфильм» в июле 2021 года.

Проект призван рассказать и показать публике всю палитру детского и юношеского танца. Также это будет отличной возможностью заявить о себе на всю страну для хореографических студий, школ и коллективов.

Дмитрий Бондарев, директор Тихвинского районного Дома культуры, получил на свое имя предложение о сотрудничестве. Ожидается, что новый сезон проекта станет одним из самых значительных проектов телеканала «Культура».