Съемки пройдут на киностудии «Мосфильм» в июле 2021 года.
Тихвинский ансамбль танца «Улыбка» примет участие в съемках проекта телеканала «Культура». Балерины представят номер в проекте о танцевальном искусстве «Большие и маленькие». Съемки пройдут на киностудии «Мосфильм» в июле 2021 года.
Проект призван рассказать и показать публике всю палитру детского и юношеского танца. Также это будет отличной возможностью заявить о себе на всю страну для хореографических студий, школ и коллективов.
Дмитрий Бондарев, директор Тихвинского районного Дома культуры, получил на свое имя предложение о сотрудничестве. Ожидается, что новый сезон проекта станет одним из самых значительных проектов телеканала «Культура».
Вам будет интересно
Авторы лучших предложений примут участие в стратегических сессиях в составе экспертных групп. Идеи ждут от ребят от 14 до 35 лет....
24.06.2021 130