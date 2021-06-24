В Рощинском центре образования появится «Точка роста»

Центр будет оснащен новым современным оборудованием, учителя повысят свою квалификацию.

«Точку роста» для рощинской молодежи откроют в рамках нацпроекта «Образование». Также в центре учителя смогут повысить свою квалификацию. Подготовка к открытию ведется с начала 2021 года.

В Выборгском районе «Точки роста» уже созданы на базе 5 образовательных учреждений: в 2019 году они открылись в Первомайском центре образования и Возрожденской школе. В 2020 году – в Гончаровской, Каменской и Советской школах.

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На сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.