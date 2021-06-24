Жителям Тихвина и Подпорожья купили квартир на 825 млн рублей

На эту сумму для расселения жителей аварийных домов приобретено 312 квартир в строящихся домах Тихвина и Подпорожья.

До конца 2022 года в новые квартиры переедет 800 человек. Квартиры приобретаются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в новых домах. Ввести все дома в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Отметим, что ранее расселение из аварийных домов в регионе шло по пути покупки квартир на вторичном рынке. Первый дом ЛеноблАИЖК начал строить по программе расселения в Ополье Кингисеппского района в прошлом году, уже в 15 мае строители должны выйти на итоговую проверку. Также строительство новых домов идет в Дружной Горке, Подпорожье, Волосово, Гатчине, Ефимовском. Всего же на программу по расселению аварийного жилья выделен миллиард рублей. В 2021 регион должен переселить 1710 человек из 30,8 тысяч кв.м аварийного жилья.