В Ленобласти 25 июня на участках семи трасс ограничат движение

На участках семи автомагистралей региона пройдут ремонтные работы дорожного полотна в пятницу, 25 июня. Публикуем список участков, где движение будет ограничено.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

– км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 130,174 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

– км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

– км 672 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

– км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 109 ограничение скорости движения в направлении г. Гатчина с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

– км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 500 ограничение скорости движения в направлении г. Вологда с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

– подъезд к г. Выборг №1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;

– км 150-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;

– км 149-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска шумозащитных экранов.

«Магистральная» (входит в состав трассы А-181 «Скандинавия»):

– км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

– км 37-0, ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт- Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;

– км 25-28 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт прикромочных лотков;

– км 37-57 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

– км 36-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

– км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

– км 5-0 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.