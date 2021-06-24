Киришский район переведен в «желтую» зону — запись к врачам отменяется

С 24 июня в ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» отменяется запись к специалистам через сall-центр, через портал госуслуг и на портале записи на приём к врачу в Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление от 17.06.2021 об ограничениях в соответствии с зоной «светофора».

На официальной странице в ВК ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» сообщается, что теперь плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях «желтой» зоны разрешена пациентам:

• с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний;

• пациентам, предоставившим документ подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Также сообщается, что неотложная помощь и прием пациентов с сертификатом (справкой) о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 проводится в порядке очереди в день обращения.

Ранее мы писали, что жители Выборга обеспокоены, что из-за эпидемии закрывается городская больница.