В Минцифры назвали сроки обеспечения QR-кодами переболевших COVID-19

Получить QR-коды смогут примерно 9 млн переболевших граждан России.

Минцифры России планирует обеспечить QR-кодами переболевших ковидом граждан к 30 июня текущего года. Об этом в четверг, 24 июня, рассказал замглавы ведомства Олег Качанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что получить такие QR-коды смогут примерно 9 млн переболевших россиян.

— Реестр переболевших имеется в инфоресурсах Минздрава. Сейчас мы с ними налаживаем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто получил прививку, но и переболевшим, — добавил замминистра.

Напомним, что в Москве летние веранды и сезонные кафе будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов лишь до 12 июня нынешнего года.

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Также напомним, что с начала июля власти Московской области могут сделать проезд на общественном транспорте доступным исключительно по QR-коду, который будут выдавать вакцинированным от ковида или переболевшим им.