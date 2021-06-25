Стала известна предварительная причина падения Ми-8 в Гатчинском районе

На борту находилось трое военнослужащих. Выжить им не удалось.
По информации издания ТАСС, причиной крушения вертолёта Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя.
Упавший вертолет состоял в транспортно-боевой эскадрилье Северо-Западного округа Росгвардии.
Напомним, что экипаж Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полёт, вертолёт был без вооружения.
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24.06.2021 73