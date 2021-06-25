Пейзажами рассвета над Ладогой в Приозерском районе поделился фотограф Антон Кубышкин.

Утро пятницы на Ладожском озере оказалось необычайно таинственным. Белоснежный туман накрыл округу едва видимой пеленой. Солнце изредка выглядывало сквозь густоту тумана, освещая песчаные берега.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

Красоту чарующего туманного рассвета запечатлел фотограф Антон Кубышкин в сообществе Грибы и Грибники СПб. Также он поделился своими интересными наблюдениями.

«Обычно тут люди просыпаются рано, наслаждаясь рассветами и утренним солнышком. Но только не сегодня. Весь пляж был абсолютно пуст. И только вдали, на каменной косе, я встретил первого человека. Рассказали друг другу впечатления о рассвете и тумане, который нам посчастливилось увидеть. И самое интересное, что у каждого был свой. Я даже ему показал, какой был у меня», – Антон Кубышкин, фотограф

Также фотограф обратил внимание на местных птиц, которым пришлась по нраву сегодняшняя тишина.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

«Птицы, оказывается, любят, когда так тихо и спокойно. Много разных видов бегало по берегу и плавали в озере. Но и тут не всё слава богу. На эту безмятежную умиротворяющую красоту не мог смотреть спокойно сокол и попытался на кого-то поохотиться. Получилось ли у него в этот раз или нет — я не разглядел. Но пару кадров с ним успел сделать», – Антон Кубышкин, фотограф