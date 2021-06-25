Автобусное сообщение между Россией и Финляндией возобновили с 25 июня

С пятницы, 25 июня между Лаппеенрантой и Санкт-Петербургом организовано регулярное автобусное сообщение.

Данное решение было принято компанией Ecolinesв связи с улучшением ситуации вокруг коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Автобусы будут ходить четыре раза в неделю. В планах компании организовать ежедневные автобусные рейсы. Из Санкт-Петербурга транспорт отправится с набережной Обводного канала, рядом с автовокзалом № 2.